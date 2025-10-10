Kursna lista: Evro danas 117,16 dinara

BEOGRAD – Dinar je danas neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,1682 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.

(Pančevac)

