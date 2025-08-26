ED PANČEVO: Isključenja struje za 26. avgust

OFK Vršac poražen od Kabela
12:54
26.08.2025
11:53Dekan i profesori Filozofskog u Novom Sadu u zgradi fakulteta: Samo smo ušli na svoje radno mesto
11:53Dekan i profesori Filozofskog u Novom Sadu u zgradi fakulteta: Samo smo ušli na svoje radno mesto
Zbog planiranih radova na električnoj mreži u utorak, 26. avgusta, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Jabuci i Beloj Crkvi.
Pančevo
09:00 – 13:30 – Mažuranićeva; Vojislava Ilića; Laze Kostića.
10:00 – 13:00 – Svetozara Miletića neparna strana od Karađorđeve do Svetog Save.
Jabuka
09:30 – 11:30 – Goce Delčeva od Pančevačke do Kačarevačke i Kačarevačka od Goce Delčeva do Maršala Tita.
Bela Crkva
08:00 – 13:00 – Vračev Gaj – 2. oktobar 87-187, 104-184.
(Pančevac)
12:54
26.08.2025
12:28
26.08.2025
11:40
26.08.2025
10:00
23.08.2025
19:11
17.08.2025
eur
117.17 RSD
aud
65.26 RSD
cad
72.70 RSD
sek
10.51 RSD
chf
125.02 RSD
gbp
135.50 RSD
usd
100.72 RSD
bam
59.91 RSD
10:05
25.08.2025
11:00
21.08.2025