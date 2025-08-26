Servisne informacije

ED PANČEVO: Isključenja struje za 26. avgust

08:15

26.08.2025

Foto: Milan Šupica

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u utorak, 26. avgusta, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Jabuci i Beloj Crkvi.

Pančevo

09:00 – 13:30 – Mažuranićeva; Vojislava Ilića; Laze Kostića.
10:00 – 13:00 – Svetozara Miletića neparna strana od Karađorđeve do Svetog Save.

Jabuka

09:30 – 11:30 – Goce Delčeva od Pančevačke do Kačarevačke i Kačarevačka od Goce Delčeva do Maršala Tita.

Bela Crkva

08:00 – 13:00 – Vračev Gaj – 2. oktobar 87-187, 104-184.

(Pančevac)

