ED Pančevo: Isključenja struje za ponedeljak, 21.jun

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u ponedeljak, 21. jula, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Omoljici.

08:00 – 10:00

Pančevo: Miloša Obrenovića neparna strana od Pere Segedinca do Pančevačke Pekare

09:00 – 13:30

Omoljica: Vikend naselje između Starčeva i Omoljice-preko puta benzinske pumpe „Arsenov“

11:00 – 13:00

Pančevo: Pelisterska od Momčila Paraušića ka pruzi

08:00 – 13:00

Partizanska od 1 Oktobra do Đure Jakšića, Romanijska, Save Munćana od D.Branka do Sarajevske, Sarajevska od S.Munćana do Đ.Jakšića, Đ.Jakšića od Partizanske do D.Branka, Dejana Branka od S.Munćana do 1. Oktobra – neparna strana

(Pančevac)