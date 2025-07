ED PANČEVO: Isključenja struje za ponedeljak, 28. jul

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u ponedeljak, 28. jula, bez struje će biti potrošači u Kovinu, Pančevu i Beloj Crkvi.

Kovin

09:00 – 12:00 – Vuka Karadžića, od Laze Kostića do Knićaninove, Knićaninova, od Ponjavice do Svetog Save.

Pančevo

07:45 – 12:45 – Ohridska 31-77 i 14-120, Prva susedna 5-29, Kudeljarski nasip 2-28 i 11-33, Vlasinska (Prvo srpsko polje).

Pančevo

14:30 – 16:30 – Bavaništanski put, parna strana 32-40.

Bela Crkva

12:00 – 14:00 – Ulica Bogdanova, od Miletićeve do Nemanjine, Borisa Kidriča, Mišiji breg, Mihajla Pupin,a od Sonje Marinković do Borisa Kidriča, Miletićeva, od Lole Ribara do Borisa Kidriča, Vojske Jugoslavije, od Miletićeve do Sonje Marinković, Plućna bolnica.

