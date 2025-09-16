Pančevo Servisne informacije

ED PANČEVO: Isključenja struje za sredu, 17. septembar

19:00

16.09.2025

Foto: Milan Šupica

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u sredu, 17. septembra, bez struje će biti potrošači u Vršcu.

Vršac

09:00 – 10:00 – Ulica 2. oktobar, od Ulice Žarka Zrenjanina do broja 58-41, Žarka Zrenjanina, od broja 81-92 ka Uljmanskim Vinogradima, Ljube Vrenčeva, Srdana Petrova, od 2. oktobra ka Uljmanskim vinogradima, Vršačka, od ulice Ljube Vrenčeva ka Uljmanskim vinogradima, Partizanska, Ciglana Kole, Vladica Komerc, Vodovod, Vršačka BB, Alu Kovačević.

(Pančevac)

