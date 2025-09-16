ED PANČEVO: Isključenja struje za sredu, 17. septembar
19:00
16.09.2025
Zbog planiranih radova na električnoj mreži u sredu, 17. septembra, bez struje će biti potrošači u Vršcu.
Vršac
09:00 – 10:00 – Ulica 2. oktobar, od Ulice Žarka Zrenjanina do broja 58-41, Žarka Zrenjanina, od broja 81-92 ka Uljmanskim Vinogradima, Ljube Vrenčeva, Srdana Petrova, od 2. oktobra ka Uljmanskim vinogradima, Vršačka, od ulice Ljube Vrenčeva ka Uljmanskim vinogradima, Partizanska, Ciglana Kole, Vladica Komerc, Vodovod, Vršačka BB, Alu Kovačević.
(Pančevac)
