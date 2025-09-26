JKP Drugi oktobar Vršac: Počelo očitavanje gasa za septembar

Sektor energetika JKP „Drugi oktobar“ počelo je sa redovnim očitavanjem stanja utrošenog gasa, za septembar. Očitavanje se vrši tri dana, 26. 27. i 29. septembra.

„Obaveza je naših ovlašćenih lica da svakog meseca očitaju stanje kod svih potrošača, pa molimo korisnike da obezbede pristup gasomerima. Podsećamo korisnike da ukoliko u navedena tri dana nikoga nije bilo kod kuće, u obavezi su da se telefonom jave i zakažu naknadno očitavanje gasa ili stanje prijave telefonom, na broj 013/ 440 – 800. Ovim putem obaveštavamo sve korisnike da je omogućena i online prijava stanja gasa, putem našeg sajta www.oktobar.co.rs. Na početnoj stranici nalazi se ova opcija, gde je potrebno uneti sve tražene podatke“, saopštilo je JKP Drugi oktobar.

Takođe, pored gasa, online možete prijaviti i stanje vode. Online prijava stanja utrošenog gasa i vode, aktivna je od 25. do kraja meseca.

(Pančevac)