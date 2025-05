VODOVOD: U sredu u 9 sati ove ulice će ostati bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će sutra od 9 sati ostati sledeće ulice:

Vojvode Radomira Putnika od Karađorđeve do Svetog Save,Svetog Save od Vojvode Radomira Putnika do Zmaj Jove Jovanovića, Nemanjina od Svetog Save do Karadjordjeve.

Takođe bez vode ostaju ulice Milorada Bate Mihailovića od Žarka Zrenjanina do Keja Radoja Dakića i Vardarska ulica. Vode neće biti do završetka radova na vodovodnoj mreži.

(Pančevac)