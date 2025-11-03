Servisne informacije

HITNA POMOĆ: Jedna osoba povređena u Glogonju

08:15

03.11.2025

Podeli vest:

RINA

Kod crkve u  Glogonju  dogodio se saobraćajni udes u kome je jedna osoba povređena.Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen u bolnicu.

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 46, od čega šestoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 19, uglavnom hronični bolesnici.

Intervencija na javnom mestu nije bilo.

(Pančevac)

 

 

Tagovi

dom zdravlja pančevo hitna pomoć izveštaj saobraćajna nesreća

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.