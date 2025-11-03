HITNA POMOĆ: Jedna osoba povređena u Glogonju

KARDIOLOG UPOZORAVA: Nagla promena vremena opasna za srce
19:00
04.11.2025
Kod crkve u Glogonju dogodio se saobraćajni udes u kome je jedna osoba povređena.Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen u bolnicu.
U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 46, od čega šestoro dece.
Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.
Kućnih poseta je bilo 19, uglavnom hronični bolesnici.
Intervencija na javnom mestu nije bilo.
(Pančevac)
