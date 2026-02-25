Havarija na vodovodnoj mreži: Deo Ulice Žarka Zrenjanina ostao bez vode

Usled havarije na vodovodnoj mreži, danas u 10.30 časova,došlo do prekida vodosnabdevanja u Ulici Žarka Zrenjanina, na potezu od Vladimira Žastića do Zelengore, kao i u objektu mlin „Ratar“.

Ekipe su na terenu i sanacija kvara je u toku. Predviđeni završetak radova i normalizacija vodosnabdevanja očekuju se u roku od dva sata.

„Molimo građane za strpljenje i razumevanje“, navode u Vodovodu.

(Pančevac)