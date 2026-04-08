Havarija u Dolovu: Istočna ulica bez vode, postavljena cisterna

DOLOVO / PANČEVO – JKP „Vodovod i kanalizacija” obaveštava stanovnike naseljenog mesta Dolovo da je zbog ozbiljne havarije na vodovodnoj mreži došlo do prekida u snabdevanju vodom u Istočnoj ulici.

Ekipe održavanja su na terenu od danas, ali zbog složenosti kvara, procenjuje se da će radovi na sanaciji trajati i tokom sutrašnjeg dana.

Obezbeđena pijaća voda

Kako bi se građanima olakšalo funkcionisanje dok traje popravka, obezbeđena je cisterna sa pijaćom vodom. Ona je stacionirana na sledećoj lokaciji:

Istočna ulica, ispred kućnog broja 20.

Iz nadležnog javno-komunalnog preduzeća poručuju da njihove službe ulažu maksimalne napore kako bi se kvar otklonio u najkraćem mogućem roku i uspostavilo redovno vodosnabdevanje.

„Zahvaljujemo se građanima na strpljenju i razumevanju”, navodi se u saopštenju JKP „Vodovod i kanalizacija”.