HITNA POMOĆ: Jedno povređeno u udesu na Novoseljanskom putu

Struja od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto
09:18Danas vašar u Debeljači
U Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 40, od čega osmoro dece.
Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene
temperature i prehlade.
Kućnih poseta je bilo 16, uglavnom hronični bolesnici.
Intervencije na javnom mestu bilo je pet.
(Pančevac)
