HITNA POMOĆ: Jedno povređeno u udesu na Novoseljanskom putu

08:45

29.08.2025

Foto: RINA
Na Novoseljanskom putu  dogodio se sabraćajni udes u kome je jedna osoba
povređena. Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen do bolnice.

U Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 40, od čega osmoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene
temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 16, uglavnom hronični bolesnici.

Intervencije na javnom mestu bilo je pet.

(Pančevac)

 

 

