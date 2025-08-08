HITNA POMOĆ: Troje povređeno u dva saobraćajna udesa
dve osobe povređene. Nakon zbrinjavanja su povređeni prevezeni u bolnicu.
U ulici Veljka Petrovića dogodio se saobraćajni udes u kome je jedna osoba
povređena. Nakon pregleda je povređeni prevezen do bolnice.
U Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 46, od čega četvoro dece.
Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene
temperature i prehlade..
Kućnih poseta je bilo 14, uglavnom hronični bolesnici.
Intervencije na javnom mestu bila je jedna.
(Pančevac)