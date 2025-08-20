HITNA POMOĆ: Troje povređeno u udesu na Jabučkom putu

-Na Jabučkom putu, kod Almexa, dogodio se saobraćajni udes u kome su tri osobe

povređene. Nakon zbrinjavanja su povređeni prevezeni do bolnice.

U Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 38, od čega šestoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene

temperature i prehlade..

Kućnih poseta je bilo 11, uglavnom hronični bolesnici.

Intervencije na javnom mestu bilo je pet.

(Pančevac)