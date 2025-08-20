HITNA POMOĆ: Troje povređeno u udesu na Jabučkom putu
povređene. Nakon zbrinjavanja su povređeni prevezeni do bolnice.
U Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 38, od čega šestoro dece.
Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene
temperature i prehlade..
Kućnih poseta je bilo 11, uglavnom hronični bolesnici.
Intervencije na javnom mestu bilo je pet.
(Pančevac)