Servisne informacije

HITNA POMOĆ: Troje povređeno u udesu na Jabučkom putu

11:30

20.08.2025

Podeli vest:

Foto: RINA
-Na Jabučkom putu, kod Almexa, dogodio se saobraćajni udes u kome su tri osobe
povređene. Nakon zbrinjavanja su povređeni prevezeni do bolnice.

U Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 38, od čega šestoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene
temperature i prehlade..

Kućnih poseta je bilo 11, uglavnom hronični bolesnici.

Intervencije na javnom mestu bilo je pet.

(Pančevac)

 

 

Tagovi

dom zdravlja pančevo hitna pomoć izveštaj saobraćajna nesreća

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.