ED PANČEVO: Isključenja struje za četvrtak, 26. mart

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u četvrtak, 26. marta, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Banatskom Novom Selu.

Pančevo

09:00 – 10:30 – Oslobođenja 76-94, S. Šupljikca 61-87, Železnička stanica Predgrađe, lokali na stanici, rasveta parka „Dudara“ i J. Gavrilovića 23 i 25.

11:00 – 12:30 – Kneza Mihaila Obrenovića od Oslobođenja do Čumićeve, Oslobođenja od J. Marinkovića do Kneza Mihaila Obrenovića, J. Marinkovića od Oslobođenja do Čumićeve, A. Maksimovića od J. Marinkovića do J. Gavrilovića, Dr Marije Prite 2 i 4 i Čumićeva 45.

Banatsko Novo Selo

11:00 – 13:00 – ugao V. Karadžića i S. Kovačevića.

(Pančevac)