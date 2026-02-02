ED PANČEVO: Isključenja struje za ponedeljak, 2. februar

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u ponedeljak, 2. februara, bez struje će biti potrošači u Beloj Crkvi.

Bela Crkva

09:00 – 13:00 – Stambene zgrade u naselju Rasadnik: 1A, 1B, 1C (1-4), 2A i 2B, Nemanjina od Cara Dušana do Jug Bogdana, Sonje Marinković od M. Pupina do brojeva 21 i 22b, V. Putnika od S. Marinković do Jug Bogdana, Karađorđeva 13-53 a, 55, V. Jugoslavije 41 a, b, c, Ž. Zrenjanina 64, Sonje Marinković 1 i 1a, Istarska, J. Popovića 31, 33, 38, 40, Moravska 33 i JNA 33, V. Jugoslavije 74-86, J. Cvijića od V. Jugoslavije do Kozaračke, Beogradska neparna strana od stambenih zgrada br 1 do 23, Ž. Zrenjanina od V. Jugoslavije do J. Popovića, J. Popovića bb –Kiosk, JNA otpad, JNA zasadi, Beogradska 4, Kozaračka 1 i 5 .

(Pančevac)