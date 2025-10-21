ED PANČEVO: Isključenja struje za sredu, 22. oktobar

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u sredu, 22. oktobra, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Vršcu.

Pančevo

09:00 – 11:30 – Kajmakčalanska ulica.

Pančevo

09:00 – 10:00 – Maksima Gorkog od Žarka Fogaraša do Petra Preradovića – neparna strana.

Vršac

08:30 – 10:00 – Stambene zgrade u Sterijinoj 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 i 19a, stambena zgrada u A. Ranković 20, Banka Intesa, kotlarnica u Sterijinoj ulici.

Vršac

10:30 – 12:00 – Sterijina 18, 20, 22, 24, 26, Anđe Ranković 11, 13, 15, Feliksa Milekera 17-23 i 22, zgrada u Ive Milutinovića 28, Žarka Zrenjanina od broja 1-19, Lokali u Sterijinom sokačetu, Tržni centar „Bahus“, Služba za platni promet, Nacionalna služba za zapošljavanje, Gradski muzej, Konkordija, SDK, Ž. Zrenjanina 19.

Vršac

12:30 – 14:00 – Žarka Zrenjanina 12-18 i 22, 21-39, zgrade u Vuka Karadžića 3, 4, 6, Škola „Olga Petrov Radišić“, Udruženje Boraca.

(Pančevac)