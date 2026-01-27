ED PANČEVO: Isključenja struje za sredu, 28. januar

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u sredu, 28. januara, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Kovačici.

Pančevo 08:30 – 09:30 – M. Obrenovića od Milke Marković do Čumićeve; Čumićeva; S. J. Vukotića. Kovačica 10:30 – 11:30 – Železnička cela ulica, Nalepkova od Čaplovićeve do M. Pupina, Šturova od Čaplovićeve do M. Pupina, Toman Mihalja od Nalepkove do JNA i železnička stanica Kovačica.

(Pančevac)