ED PANČEVO: Isključenja struje za utorak 29. jul

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u utorak, 28. jula, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Kačarevu.

Pančevo

08:00 – 10:00

Pančevo: J.Marinkovića; Oslobođenja parna strana od Ružine do K.M.Obrenovića; A.Maksimovića od J.Marinkovića do K.M.Obrenovića; L.Tolstoja neparna strana od Čumićeve do J.Marinkovića; Čumićeva od J.Marinkovića do L.Tolstoja.

Kačarevo

09:00 – 11:00

Kačarevo: Koste Racina

(Pančevac)