ED PANČEVO: Isključenja struje za 5. avgust

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u utorak, 5. avgusta, bez struje će biti potrošači u Pančevu.

Pančevo

07:30 – 08:30

Josifa Marinkovića, Oslobođenja parna strana od Ružine do K.M. Obrenovića, A.Maksimovića od J. Marinkovića do K.M.Obrenovića, Lava Tolstoja neparna strana od Čumićeve do J.Marinkovića, Čumićeva od J.Marinkovića do Lava Tolstoja

09:30 – 13:00

Svetozara Miletića od Svetog Save do Karađorđeve

(Pančevac)