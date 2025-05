Promenljivo oblačno, ponegde sa kišom

Najniža temperatura će se kretati od pet do 12 stepeni, najviša od 15 do 20 stepeni.

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U jutarnjim i večernjim satima duvaće severozapadni vetar slabog do umerenog intenziteta, a tokom dana u većini predela umeren do jak. Najniža temperatura kretaće se od devet stepeni do 14, a najviša od 22 do 24 stepena.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i tokom većeg dela dana suvo. Posle podne je u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša.

U jutarnjim i večernjim satima duvaće severozapadni vetar slabog do umerenog intenziteta, a tokom dana biće povremeno jak. Najniža temperatura oko 14 stepeni, a najviša oko 23 stepena.

U Srbiji će narednih sedam biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih inetrvala. Pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom biće najčešća u četvrtak uz kratkotrajni pad temperature, dok će u ostalim danima do kraja perioda biti umereno toplo uz ređu pojavu padavina.

U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza Očekivana biometeorološka situacija povolјno će uticati na većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u vidu reumatskih bolova.

(Pančevac)