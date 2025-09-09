Vesti Društvo

Pretežno sunčano sa mestimičnom kišom

Jutarnja temperatura od 8 do 18 , najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 na istoku Srbije.

09.09.2025

Milan Šupica

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost i sa mestimičnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kratkotrajna kiša sa grmljavinom moguća je ujutro na severu Vojvodine, a popodne na planinama.

Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.

Vreme u Beogradu će danas biti pretežno sunčano, takođe uz malu povremenu oblačnost.

Duvaće slab, promeljiv vetar, a najniža temperatura će biti od 16 stepeni do 19, dok se najviša očekuje oko 31 stepena.

Tokom ove nedelje očekuje se promenljivo oblačno vreme, a od četvrtka, 11. septembra i kiša sa grmljavinom u skoro svim delovima zemlje.  U košavskom području će duvati umeren i jak jugoistočni vetar, a očekuje se i manji pad temperature.

Biometeorološaka prognoza

Biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika, a oprez se svetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom.

 

(Pančevac)

