Pretežno sunčano sa mestimičnom kišom

Moskovski hor „Vozroždenie“ oduševio Pančevce
Jutarnja temperatura od 8 do 18 , najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 na istoku Srbije.
11:32
09.09.2025
Jutarnja temperatura od 8 do 18 , najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 na istoku Srbije.
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost i sa mestimičnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Kratkotrajna kiša sa grmljavinom moguća je ujutro na severu Vojvodine, a popodne na planinama.
Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
Vreme u Beogradu će danas biti pretežno sunčano, takođe uz malu povremenu oblačnost.
Duvaće slab, promeljiv vetar, a najniža temperatura će biti od 16 stepeni do 19, dok se najviša očekuje oko 31 stepena.
Tokom ove nedelje očekuje se promenljivo oblačno vreme, a od četvrtka, 11. septembra i kiša sa grmljavinom u skoro svim delovima zemlje. U košavskom području će duvati umeren i jak jugoistočni vetar, a očekuje se i manji pad temperature.
Biometeorološaka prognoza
Biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika, a oprez se svetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom.
(Pančevac)