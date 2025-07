Sunčano i veoma toplo, do 40 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab, promenljiv vetar.

Jutarnja temperatura biće od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 19 do 22, a najviša dnevna oko 36 stepeni.

Do subote pretežno sunčano uz toplotni talas, koji će biti najizraženiji na jugu i istoku zemlje, gde se očekuju višednevne temperature u intervalu od 35 do 40 stepeni, a u petak i subotu lokalno i do 42 stepena.

U subotu na severu i zapadu promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom.

U nedelju osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u svim krajevima, uz izraženiji pad temperature, a početkom naredne sedmice ; promenljivo, nestabilno i malo svežije sa lokalnom pojavom padavina.

Biometeorološka prognoza Relativno nepovolјne biometeorološke prilike za hronično obolele. Oprez se savetuje osobama sa srčanim, respiratornim i psihičkim tegobama. Reumatski bolovi i neraspoloženje se mogu javiti kao meteoropatske reakcije.

(Pančevac)