Vodovod: Bez vode ostali su potrošači u Moravskoj

11:57

12.08.2025

Foto: Pixabay

Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je ostala ulica Moravska.

Sanacija havarije je u toku. a vode neće biti do završetka radova na mreži.

