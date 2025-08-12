Vodovod: Bez vode ostali su potrošači u Moravskoj
Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je ostala ulica Moravska.
Sanacija havarije je u toku. a vode neće biti do završetka radova na mreži.
