Počinje 55. Međunarodni festival amaterskog filma i fotografije „Žisel“

U Omoljici danas počinje 55. Međunarodni festival amaterskog filma i fotografije na temu života sela – „Žisel“. Program prvog dana donosi bogat kulturni sadržaj u Domu kulture „Vuk Karadžić“.

Festival otvara 6. Godišnja smotra knjiga o fotografiji u 18 časova, u sali na spratu Doma kulture. U 20 sati sledi svečano otvaranje 53. Salona umetničke fotografije u galeriji u prizemlju, uz dodelu nagrada za najbolje fotografije na temu života sela i otvaranje izložbe primljenih radova „Žisel 2025“.

U nastavku večeri biće otvorena i likovna izložba „Ogledalo vremena u likovnoj umetnosti“, kustosa Miroljuba Filipovića Filimira, u holu na spratu, zatim izložba fotografija Borisa Bjelice u klubu na kraju hodnika, kao i izložba fotografija Milivoja Vasiljevića u galeriji na spratu.

Prvi festivalski dan završava se na trgu ispred Doma kulture, gde će u 21.15 časova koncert održati tamburaški orkestar „Vojvođanski san“.

(Pančevac)