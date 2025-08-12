Paprikašijada u Češkom Selu u subotu 16. avgusta

Češka beseda Češko Selo po 16. put organizuje tradicionalnu gastronomsku manifestaciju „Paprikašijada“ koja će se održati u subotu 16. avgusta sa početkom u 10 časova u Češkom Selu.

Paprikašijada svake godine okuplja veliki broj zaljubljenika u kuvanje, ali i onih koji vole i rado posećuju Češko Selo. U centru sela takmičiće se preko 30 timova, a najbolje očekuju vredne nagrade. Ove godine očekuju se brojni gosti iz Češke Republike, a neki od njih dolaze više od 10 godina zaredom. Tokom manifestacije organizovana je muzika uživo, prodaja paprikaša kao i zanimljiva i bogata tombola.

Paprikašijada se organizuje uz pomoć Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke, Mesne zajednice Češko Selo, opštine Bela Crkva, Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine i mnogobrojnih sponzora. Prijave ekipa su na dan takmičenja.

U petak 15. avgusta od 21 čas ispred Češkog doma u centru sela biće premijerno prikazan film „Česká srdce Banátu“ koji je jednim delom sniman i u našoj opštini. Ulaz je besplatan.

(Pančevac)