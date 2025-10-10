Oblačno vreme, temperatura do 21 stepena

Ujutru biti umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano, a uveče se očekuje novo prolazno noblačenje.

U Srbiji će danas biti uglavnom oblačno, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u brdsko-planinskim predelima, i ponovo tokom noći između petka i subote, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, na istoku i severu zemlje povremeno jak.

Najniža temperatura biće od šest stepeni do 13, a najviša od 17 do 21 stepen.

U Beogradu će ujutru biti umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano, a uveče se očekuje novo prolazno noblačenje.

Najniža temperatura biće oko 12 stepeni, a najviša dnevna oko 20 stepeni.

Narednih dana će biti promenljivo oblačno i toplo za ovaj period godine, do ponedeljka u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 stepeni, a od utorka temperatura u manjem padu. Slaba prolazna kiša očekuje se u subotu ujutru i pre podne ponegde u brdsko-planinskim predelima, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima.

Biometeorološka prognoza Očekuju se povolјnije biometeorološke prilike za hronično obolele osobe. To će usloviti smanjenje uobičajenih tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a kod zdravih osoba se ne očekuju meteoropatske reakcije. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima.

(Pančevac)