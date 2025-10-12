Vesti Društvo

Promenljivo oblačno, ponegde sa kišom

Duvaće slab i umeren, a na istoku i jak zapadni i severozapadni vetar, a najniža temperatura će biti od sedam stepeni do 13, dok se najviša očekuje od 17 do 21 stepen.

08:00

12.10.2025

Podeli vest:

Milan Šupica

U Srbiji će danas  na severu i istoku zemlje biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, dok se u ostalim krajevima očekuje oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, a na istoku i jak zapadni i severozapadni vetar, a najniža temperatura će biti od sedam stepeni do 13, dok se najviša očekuje od 17 do 21 stepen.

Vreme u Beogradu će  biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, sa najnižom temperaturom oko 11 stepeni, a najvišom dnevnom oko 19 stepeni.

U većini mesta se, tokom sledeće nedelje, očekuje promenljivo oblačno i suvo vreme, dok je u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša, koja krajem nedelje može da bude intenzivnija.

 

Biometeorološka prognoza

Uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika, oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom.

 

 

(Pančevac)

Tagovi

Južni Banat Pančevo RHMZ temparature

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.