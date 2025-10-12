Promenljivo oblačno, ponegde sa kišom

Duvaće slab i umeren, a na istoku i jak zapadni i severozapadni vetar, a najniža temperatura će biti od sedam stepeni do 13, dok se najviša očekuje od 17 do 21 stepen.

U Srbiji će danas na severu i istoku zemlje biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, dok se u ostalim krajevima očekuje oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, a na istoku i jak zapadni i severozapadni vetar, a najniža temperatura će biti od sedam stepeni do 13, dok se najviša očekuje od 17 do 21 stepen.

Vreme u Beogradu će biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, sa najnižom temperaturom oko 11 stepeni, a najvišom dnevnom oko 19 stepeni.

U većini mesta se, tokom sledeće nedelje, očekuje promenljivo oblačno i suvo vreme, dok je u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša, koja krajem nedelje može da bude intenzivnija.

Biometeorološka prognoza Uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika, oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom.

(Pančevac)