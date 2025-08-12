RHMZ: Visoke temerature do 17. avgusta, ekstremni uslovi za nastanak požara

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na visoke temperatue u Srbiji od danas do 17. avgusta i na ekstremne uslove za nastanak i razvoj požara na otvorenom.

Do kraja sedmice će se zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38, lokalno i do 40 stepeni Celzijusa, samo će danas i sutra na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže, od 31 do 33 stepena, objavljeno je na sajtu RHMZ-a.

I u Beogradu će od srede do subote ponovo veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 37 stepeni Celzijusa.

Od nedelje, 17. avgusta biće malo svežije. RHMZ upozorava da će meteorološki uslovi biti izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama.

(Beta)