Sunčano i toplo uz slab južni i jugoistočni vetar

Najniža temperatura biće od devet stepeni do 18, a najviša od 30 do 34 stepeni.

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče se očekuje postepeno umereno naoblačenje sa zapada, koje će tokom noći na severu ponegde usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura biće od devet stepeni do 18, a najviša od 30 do 34 stepeni.U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar. U toku noći umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo.

Najniža temperatura biće od 15 stepeni do 18, a najviša oko 33 stepena. U sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim i lokalno izraženijim u sredu.

Od petka će biti umereno toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Biometeorološka prognoza Nepovoljna biometeorološka situacija za hronično obolelei osetlјive osobe, pa im se savetuje oprez. Od meteoropatskih reakcija očekivani su reumatski bolovi i glavobolјa.

(Pančevac)