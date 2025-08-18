Ostalo

Sutra sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedava Vučić

17:31

18.08.2025

printscreen/RTS

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije biće održana u utorak, 19. avgusta, u 10 časova saopšteno je iz Predsedništva Srbije.

Sednicom u Palati Srbija predsedavaće, kako se navodi u današnjoj najavi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost dolazi nakon višednevnih protesta širom Srbije, tokom kojih je došlo do sukoba demonstranata, policije i pristalica Srpske napredne stranke, a tokom kojih su u više navrata demolirane prostorije te stranke, ali i pojedine lokalne institucije.

(Pančevac)

