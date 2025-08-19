OJT Pančevo: Određen pritvor Andreju Tanko zbog napada na policiju

Policija u Pančevu uhapsila je danas Andreja Tanko (1998) osumnjičenog da je počinio krivično delo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, zbog čega mu je, po odobrenju OJT Pančevo, određena mera zadržavanja do 48 sati.

Prema navodima, Tanko je 13. avgusta, u večernjim satima, snimljen kako napada službena lica u vršenju službene dužnosti, a što je, kako prenose mediji, zabeležilo više kamera, a većina snimaka objavljena je na društvenim mrežama.

Prilikom održavanja protesta u Pančevu, u ulici Dimitrija Tucovića, neutvrđenom tečnošću intenzivnog mirisa, navode pančevački mediji, prskao je policajce i gurao ih te pokušavao da im istrgne štitove iz ruku, dok su oni obavljali službenu dužnost uspostavljanja javnog reda i mira.

(Pančevac/EPančevo)