Kulturna dešavanja Južni Banat

Idvor: ,Lepotica i zver” 17. septembra

11:00

14.09.2025

Podeli vest:

FOTO: Dom kulture Idvor

Dečija pozorišna predstava „Lepotica i zver“ 17. septembra u Idvoru
Čuvena bajka „Lepotica i zver“, koja nas uči da prava lepota dolazi iznutra, oživeće na sceni Doma kulture ,,Mihajlo Pupin” u Idvoru u sredu. 17. septembra sa početkom u 19 časova, kroz čarobnu pozorišnu predstavu za decu.

Ova predstava, čiju režiju potpisuje Nikola Marković, osvojila je prvu nagradu na pozorišnom festivalu u Zaječaru.

Mališane očekuje večernje putovanje kroz svet magije, ljubavi i prijateljstva koje ih neće ostaviti ravnodušnim. Ulaz je besplatan.

(Pančevac)

Tagovi

Idvor Leotica i zver

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.