Idvor: ,Lepotica i zver” 17. septembra

Dečija pozorišna predstava „Lepotica i zver“ 17. septembra u Idvoru

Čuvena bajka „Lepotica i zver“, koja nas uči da prava lepota dolazi iznutra, oživeće na sceni Doma kulture ,,Mihajlo Pupin” u Idvoru u sredu. 17. septembra sa početkom u 19 časova, kroz čarobnu pozorišnu predstavu za decu.

Ova predstava, čiju režiju potpisuje Nikola Marković, osvojila je prvu nagradu na pozorišnom festivalu u Zaječaru.

Mališane očekuje večernje putovanje kroz svet magije, ljubavi i prijateljstva koje ih neće ostaviti ravnodušnim. Ulaz je besplatan.

(Pančevac)