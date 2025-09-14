Prvenstvo grada Bangalora: Pančevac Filip Vlajić pobedik u seniorskoj kategoriji do 93 kg

Prvenstvo grada Bangalora u disciplini benč pres održano je 13 i 14.septembra u istoimenom gradu. Ovo takmičenje bilo je kvalifikacionog karaktera radi izbora najboljih za učešće na prvenstvu oblasti Karnataka u Indiji. Takmičenje je organizovala Powerlifting asocijacija grada Bengalora uz pokroviteljstvo Powerlifting saveza oblasti Karnatake i saveza Indije.

Na ovom prvenstvu, u svojstvu „gost-takmičara“ učestvovalo je i nekoliko stranaca među kojima je bio i Pančevac Filip Vlajić. On je pobedio u seniorskoj kategoriji do 93 kg u kojoj je nastupalo 16 učesnika.

„U Indiji, u gradu Bangaloru boravim od decembra 2024.godine gde radim kao kondicioni trener odbojkaške muške seniorske reprezentacije Indije. Svoj prvi powerlifting nastup u ovom gradu zabeležio sam u februaru gde sam pobedio u šampionatu u mrtvom dizanju. Sada sam nastupao u drugoj disciplini, benč pres, pri čemu sam takođe ostvario pobedu u svojoj tezinskoj i starosnoj kategoriji. Rezultat koji sam ostvario (145 kg) je ujedno i moj novi lični rekord, „navodi Vlajić.

On je se zahvalio Powerlifting savezu Srbije na podršci za nastup na ovom prvenstvu.

„Takmičarima kluba dizača tegova Dinamo, u kojem obavljam funkciju predsednika kluba, predstoji jesenja sezona državnih prvenstva u Olimpijskom dizanju, benč presu i Powerliftingu. Pre pomenutih takmičenja, održava se prvenstvo Evrope u disciplini benč pres na Malti, na kojem će u sastavu reprezentacije Srbije nastupati i dvoje takmičara iz Pančevackog Dinama, Kristina Jeremić i Vladimir Jović ,“ rekao je Vlajić.

(Pančevac)