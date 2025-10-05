Temperatura danas pada na nulu, stiže ledeno vreme

Prema vremenskoj prognozi RHMZ narednih dana očekuje nas hladno vreme. U Srbiji će danas ujutro biti hladno, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuje i lokalna pojava slabog prizemnog mraza.

Tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje sa severozapada, ujutro i pre podne sa kišom na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, kada se očekuje i lokalna pojava pljuskova.

Vetar će biti slab i umeren severozapadni, na jugu i istoku južnih pravaca, koji će u planinskim predelima biti povremeno i jak, a najniža temperatura će se kretati od 0 do devet stepeni, dok će najviša biti od 13 do 19 stepeni.

U Beogradu će dsnsd ujutro biti hladno uz prestanak kiše, a tokom dana pretežno oblačno, dok se kiša ponovo očekuje kasno posle podne i uveče.

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok će najniža temperatura biti oko devet stepeni, a najviša oko 15.

Vreme u Srbiji narednih 7 dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 12. oktobra, početkom sledeće sedmice biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, koja se u sredu u prvom delu dana očekuje još na istoku i jugu.

Zatim će biti suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 17 do 20 stepeni.

U petak uveče na severu, a za vikend i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje sa kišom uz pad temperature.

Biometeorološka prognoza Očekuju se nešto povoljnije biometeorološke prilike. Ipak, oprez se savetuje osobama sa labilnim nervnim sistemom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražlјivosti i smanjenja radne sposobnosti. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatni oprez.

(Pančevac)