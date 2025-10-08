Južni Banat

Jezero Kraljevac: Izuzetne lepote i vrednosti za sve ljubitelje prirode

14:00

08.10.2025

Podeli vest:

Foto: TO Kovin

Jezero Kraljevac nalazi se u blizini  Beograda, Pančeva i Smedereva. Poznato je po plutajućim ostrvima koja se  pod jakim vetrom  pomeraju po površini vode. Odlukom Vlade Republike Srbije 2009. godine Specijalni rezervat prirode „Kraljevac” stavljen je pod zaštitu države kao prirodno dobro od izuzetnog značaja I kategorije, ukupne površine oko 264 hektara, prenosi RTV Pančevo

Jezero je specifično i po tomo što je stanište  ribe mrgude koje potiče još iz praistorije. I pored blizine, izuzetne lepote i   vrednosti za sve ljubitelje prirode,  jezero Kraljevac je malo poznato.

Foto: TO Kovin

U Turističkog organizaciji opštine Kovin odlučili da se u narednom periodu  radi više na promociji ovog mesta, kao bisera  eko turizma u Južnom Banatu.

Zahvaljujuči  članovima Udruženja sportskih ribilovaca „Deliblatsko jezero“    u Deliblatu i na Kraljevcu se  tokom godine realizuje više projekata, kako bi se skrenula pažnja javnosti na značaj ovog mesta.

Nedavno je na Kraljevcu  održana završna prezetacija projekta „Zeleni pašnjaci za zelenu tranziciju“ u okviru koga   je skrenuta pažnja na to koliko je važno da se zaštiti stanište tekunice, veoma važne životinje u lancu ishrane i eko sistemu.  U Udruženju ističu da će i u narednim godnama nastaviti rad na sličnim projektima.

Tagovi

deliblato Kovin Kraljevac TO Kovin

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.