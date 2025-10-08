Jezero Kraljevac: Izuzetne lepote i vrednosti za sve ljubitelje prirode

Jezero Kraljevac nalazi se u blizini Beograda, Pančeva i Smedereva. Poznato je po plutajućim ostrvima koja se pod jakim vetrom pomeraju po površini vode. Odlukom Vlade Republike Srbije 2009. godine Specijalni rezervat prirode „Kraljevac” stavljen je pod zaštitu države kao prirodno dobro od izuzetnog značaja I kategorije, ukupne površine oko 264 hektara, prenosi RTV Pančevo

Jezero je specifično i po tomo što je stanište ribe mrgude koje potiče još iz praistorije. I pored blizine, izuzetne lepote i vrednosti za sve ljubitelje prirode, jezero Kraljevac je malo poznato.

U Turističkog organizaciji opštine Kovin odlučili da se u narednom periodu radi više na promociji ovog mesta, kao bisera eko turizma u Južnom Banatu.

Zahvaljujuči članovima Udruženja sportskih ribilovaca „Deliblatsko jezero“ u Deliblatu i na Kraljevcu se tokom godine realizuje više projekata, kako bi se skrenula pažnja javnosti na značaj ovog mesta.

Nedavno je na Kraljevcu održana završna prezetacija projekta „Zeleni pašnjaci za zelenu tranziciju“ u okviru koga je skrenuta pažnja na to koliko je važno da se zaštiti stanište tekunice, veoma važne životinje u lancu ishrane i eko sistemu. U Udruženju ističu da će i u narednim godnama nastaviti rad na sličnim projektima.