Dom omladine: Konkurs za zbornik ,,RUKOPISI 49”

Dom omladine Pančevo raspisuje 49. po redu konkurs za Zbornik poezije i kratke proze mladih sa prostora eks-Ju „Rukopisi 49”.

Pravo učešća imaju svi autori između 15 i 30 godina starosti koji pišu na ex-jugoslovenskim jezicima, kao i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Konkurs na koji možete poslati radove, biće otvoren do 10. febuara 2026. godine.

Na konkursu se može učestvovati sa poezijom i/ili kratkom prozom. Svaki autor može da pošalje do 3 pesme i/ili do 3 kratke priče: pesme dužine do 2, a priče do 3 kucane strane (maksimalna dužina priče je 7000 karaktera sa proredima, veličina fonta 12), potpisane punim imenom i prezimenom, godinom rođenja, adresom stanovanja (državljanstvom u slučaju da autor živi u inostranstvu), brojem telefona i i-mejlom. Molimo autore da lične podatke ostave i u ,,telu“ mejla i na početku fajla s radovima. Takođe, pesme odnosno priče treba da budu u jednom Word dokumentu, da se ne šalju kompresovano (ZIP, RAR itd.) i bez eksternih linkova ili na Google Drive-u. Najzad, da poštuju dijakritičke znake (slova č, ć, đ, š, dž) i pravopisna pravila.

Mejl adresa na koju treba slati radove je: zbornikrukopisi@gmail.com (sa naznakom ,,za Rukopise 49”).

Molimo autore da poštuju pravila konkursa i rok za slanje radova! Konkurs traje nešto više od mesec dan i završava se 10. februara u ponoć. ,,Rukopisi 49” izaći će iz štampe početkom maja tekuće godine, a datum promocije odnosno trodnevni festival biće naknadno saopšten. Autori će biti obavešteni mejlom o tome da li su uvršteni u zbornik u prvoj polovini aprila.

Dodatne informacije možete da pročitate OVDE

(Pančevac)