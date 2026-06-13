Kraj školske godine u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“: Slatko iznenađenje za raspust bez briga!

Kolektiv Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Hajdučici svečano je ispratio još jednu uspešnu školsku 2025/2026. godinu, ispunjenu radom, trudom i brojnim uspesima svojih đaka i nastavnika.

Poslednjeg nastavnog dana, škola je za sve učenike priredila lepo iznenađenje u vidu prigodnog posluženja. Ovaj gest izmamio je osmehe na licima dece i doprineo da se školska godina završi u radosnoj, drugarskoj i opuštenoj atmosferi.

Uprava škole i kolektiv uputili su veliku zahvalnost svim učenicima na odgovornosti, roditeljima na bezuslovnoj podršci, kao i nastavnicima i zaposlenima koji su stvorili sigurno i podsticajno okruženje za razvoj dece.

Dok se za većinu učenika otvaraju vrata zasluženog i bezbrižnog letnjeg raspusta, posebna poruka upućena je malim maturantima. Kolektiv škole poželeo im je mnogo sreće na predstojećem završnom ispitu i uspeh u daljem školovanju, uz poruku da sa ponosom zatvaraju ovu i spremno okreću novu stranicu života.

(Pančevac/S.L)