Dve decenije podrške: Pančevačko udruženje „Na pola puta“ slavi 20 godina

PANČEVO – Pančevačko udruženje „Na pola puta“ obeležava punih 20 godina predanog rada na unapređenju položaja osoba sa intelektualnim teškoćama i njihovom punom uključivanju u društvo. Od osnivanja u novembru 2006. godine, ovo udruženje među prvima u Srbiji realizuje uslugu stanovanja uz podršku, omogućavajući korisnicima samostalan i kvalitetan život u lokalnoj zajednici uz celodnevnu pomoć asistenata.

Dok su se u prvim godinama za ove potrebe koristili iznajmljeni stanovi, značajna prekretnica dogodila se 2024. godine, kada su uz finansijsku podršku Evropske unije kupljena i opremljena tri stana u kojima danas živi desetoro korisnika. Usluga im omogućava da ostanu u okruženju u kojem su odrasli, okruženi komšijama i prijateljima, dok kroz svakodnevne rutine stiču samopouzdanje. Pored stanovanja, udruženje okuplja oko 50 korisnika koji u okviru radnog centra razvijaju različite veštine, izrađuju rukotvorine i pripremaju se za tržište rada.

„Ustanemo, umijemo se, operemo zube. Posle kako ko hoće, odemo u sobu, brišemo prašinu, čistimo. Idemo i u nabavku kad treba, a ja pomažem oko kuvanja i pranja sudova“, opisala je svoju svakodnevicu Zorica Latinović, jedna od korisnica usluge stanovanja uz podršku.

Želeći da svoj uspešan model rada prenesu i na druge sredine, članovi udruženja su ove godine pokrenuli seriju predavanja širom zemlje kroz projekat „Unapređenje dostupnosti usluge stanovanja uz podršku“.

„U šest gradova u Srbiji smo održali info-sesije za roditelje i staratelje, ali i tribine za stručnu javnost i predstavnike lokalne samouprave. Cilj je da pokrenemo dijalog i razgovor o važnosti ove usluge kako bi se ona širila na teritoriji cele Srbije“, istakla je direktorka udruženja „Na pola puta“ Marina Kurilj.

(RTV)