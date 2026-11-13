Sa tržišta Srbije povlače se Volkswagen, Škoda, Audi i Mercedes-Benz modeli

Sa tržišta Srbije povlači se više modela automobila marki Volkswagen i Škoda, kao i Audi Q3, zbog rizika od korozije delova sistema upravljanja. Istovremeno, povlačenje je naloženo i za Mercedes-Benz S-klase, kod kojeg postoji mogućnost curenja kočione tečnosti.

Informacija je objavljena na sajtu NEPRO Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, gde se nalaze upozorenja o nebezbednim proizvodima.

Kada je reč o automobilima marke Volkswagen, povlačenje obuhvata modele Touran, Tiguan, Tiguan Allspace, Golf Variant 7, Golf Sportsvan i Caddy.

Na obuhvaćenim vozilima, usled prodora vlage, u pojedinim slučajevima može doći do korozije pričvrsnog zavrtnja sistema upravljanja. Prilikom većeg opterećenja, naročito tokom parkiranja ili manevrisanja u mestu, može doći do pucanja zavrtnja i oštećenja kućišta, što za posledicu može imati otkaz celokupnog sistema upravljanja.

Povlačenje se odnosi i na modele marke Škoda – Octavia, Superb, Kodiaq i Karoq.

Kod ovih vozila prodor vlage može izazvati koroziju vijka kojim je pričvršćena letva volana. Ukoliko korozija napreduje, njeno pričvršćenje može biti ugroženo, što može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom i nemogućnosti upravljanja, uz povećan rizik od povreda učesnika u saobraćaju.

Na listi vozila koja se povlače nalazi se i Audi Q3, takođe zbog rizika od korozije.

Posebno upozorenje odnosi se na Mercedes-Benz S-klase. Tokom kontrole kvaliteta utvrđeno je da na kočionim crevima prednje osovine može doći do curenja kočione tečnosti tokom eksploatacije vozila.

Takav problem može izazvati smanjenje efikasnosti kočenja u jednom od dva kočiona kruga, čime se povećava rizik od saobraćajne nezgode.

Povlačenje se odnosi na vozila Mercedes-Benz S-klase proizvedena u periodu od 5. juna 2019. do 28. novembra 2024. godine.

Vozačima se savetuje da provere da li se njihovo vozilo nalazi među obuhvaćenim modelima i da se za dodatne informacije obrate ovlašćenom prodavcu ili servisu.

(Telegraf Biznis/Tanjug)