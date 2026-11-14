Proglašeni najbolji mladi pisci i crtači festivala „Mala žaoka 2026“

Žiri festivala „Mala žaoka 2026“, koji organizuje Dom kulture „Bratstvo – jedinstvo“ iz Kačareva, doneo je odluke o najuspešnijim učesnicima ovogodišnjeg literarnog i likovnog konkursa na temu „Moj omiljeni školski predmet“. Na konkurs je pristiglo 48 literarnih i oko 200 likovnih radova učenika osnovnih škola iz cele Srbije, a svečana dodela nagrada biće održana 24. novembra u Kačarevu.

Učenici iz više od petnaest gradova i mesta pokazali su veliku kreativnost, duhovitost i zrelost u obradi zadate teme, zbog čega su oba žirija imala težak zadatak da izdvoje najbolje.

Nagrađeni na literarnom konkursu

Literarni žiri, u sastavu književnika Aleksandra Čotrića, Rada Đergovića i Senke Pavlović, pregledao je 48 pesama, proznih sastava i aforizama pristiglih iz Beograda, Pančeva, Jabuke, Subotice, Kruševca, Starih Banovaca, Ćuprije, Zrenjanina, Smedereva, Jelašnice, Proseka, Knjaževca i Niša. Jednoglasno su donete sledeće odluke:

Prva nagrada (ravnopravno): Rim Elkhedr (7/4, OŠ „Stevica Jovanović“ Pančevo) za pesmu „Istorija ima opravdanje“ i Luka Romić (4/B, OŠ „Sveti Sava“ Subotica) za pesmu „Škola izokrenuta moja“.

Druga nagrada (ravnopravno): Andrej Bukvić (7/1, OŠ „Svetozar Marković“ Beograd) za pesmu „Moj omiljeni školski predmet – ljubav“ i Sofija Vilotijević (3/3, OŠ „Arčibald Rajs“ Beograd) za prozni rad „Moj omiljeni školski predmet – matematika“.

Treća nagrada (ravnopravno): Mara Vasić (8/1, OŠ „Cana Marjanović“ Ralja, Sopot) za pesmu „Gde se sakrilo iks?“ i Lara Đerfi (6/1, OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ Pančevo) za pesmu „Moj omiljeni školski predmet – istorija“.

Pohvale za literarne radove dobili su: Jovan Antić (OŠ „Dušan Radović“ Niš), Tara Malešević (OŠ „Stevica Jovanović“ Pančevo), Miona Ostojić (OŠ „Arčibald Rajs“ Beograd), Strahinja Stojanović (OŠ „Goce Delčev“ Jabuka), Lena Dimitrijević (OŠ „Nikola Tesla“ Vinča, IO Leštane) i Veljko Živović (OŠ „Đura Jakšić“ Jelašnica, odeljenje u Proseku).

Najuspešniji na likovnom konkursu

Likovni žiri, koji su činile Jelena Badnjevac Ristić (predsednica), Dragojla Lacković i Radojka Stanojković, ocenio je oko 200 radova iz 17 osnovnih škola i radionice „Čarobni svet crtanja“, vrednujući maštovitost, likovnost i odgovor na temu:

Prvo mesto: Anđela Josimov (V1, OŠ „Aksentije Maksimović“ Dolovo, mentor: Milica Uskoković).

Drugo mesto: Lenka Palalić (IV2, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Pančevo, učiteljica: Jelena Papadopulos).

Treće mesto: Đurđina Despotović (VI2, OŠ „Svetolik Ranković“ Aranđelovac).

Pohvale za likovne radove osvojili su: Milica Puškerić (OŠ „Aksentije Maksimović“ Dolovo), Nevena Slacki (OŠ „Miša Stojković“ Gaj), Jakov Ristić (OŠ „Sveti Sava“ Niš), Vasilije Filipović (OŠ „Sveti Sava“ Kosovska Mitrovica), Luka Romić (OŠ „Sveti Sava“ Subotica), Nikolina Ilić (OŠ „Miša Stojković“ Gaj), Anđela Đurašinović (OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Kovin), Vukan Đurašević (OŠ „Despot Stefan Lazarević“ Beograd), Jovana Ljubenović (OŠ „Jastrebački partizani“ Merošina) i Luka Jović (OŠ „Aksentije Maksimović“ Dolovo).

Svečana dodela nagrada 24. novembra

Organizatori iz Doma kulture „Bratstvo – jedinstvo“ čestitali su svim učesnicima, njihovim mentorima i roditeljima na trudu i pokazanom talentu. Svečana dodela nagrada i diploma biće upriličena u utorak, 24. novembra u 19 časova, u Domu omladine Kačarevo , uz prigodan program.

(Pančevac/S.L)