Ekipe građevinske operative JKP „Drugi oktobar“ i ovih dana su na terenu, gde nastavljaju radove na čišćenju i produbljivanju atmosferskih kanala.

Uz pomoć mehanizacije i radnika, uklanjaju se nataložena zemlja, korov i otpad, a uporedo se čiste i slivne rešetke, kao i propusti ispod mostića. Na taj način obezbeđuje se bolja propusna moć čitave kanalske mreže i nesmetano oticanje atmosferskih voda, kako bi se sprečilo zadržavanje vode na kolovozu i u dvorištima prilikom obilnijih padavina.

Radovi se izvode kontinuirano i po planu održavanja, a ekipe će u narednom periodu obići i ostale lokacije u gradu i okolnim mestima gde postoji potreba za intervencijom.

JKP „Drugi oktobar“ ujedno apeluje na sugrađane da ukoliko u svom okruženju primete zapušene kanale, slivne rešetke ili propuste kojima je potrebno čišćenje, to prijave nadležnoj službi preduzeća, kako bi ekipe mogle blagovremeno da reaguju.

(EVršac)