Dvadeset pet meštana Glogonja učestvovalo je u humanitarnom hodočašću od svog sela do manastira Vojlovica, nedavno organizovanom sa ciljem da pomognu u prikupljanju novca za lečenje svoje sugrađanke Aleksandre Ruvčevski.

Uz blagoslov oca Velibora, učesnici su put dug više kilometara prešli vođeni verom, solidarnošću i željom da pruže podršku oboleloj ženi i njenoj porodici.

Ovo je bilo drugo humanitarno pešačenje Glogonjaca u kratkom vremenskom periodu.

Pre oko mesec dana petnaestak meštana pešačilo je do manastira Tumane, a nova akcija još jednom je pokazala koliko zajedništvo i spremnost da se pomogne mogu da znače onima kojima je podrška najpotrebnija.

– Pored Božjeg blagoslova, koji je nemerljiv, tokom hodočašća prikupljeno je oko 190.000 dinara. Kod Vodne zajednice pridružili su nam se i Aleksandrin suprug i njen četvorogodišnji sin Vukašin, što je za sve nas bio posebno emotivan trenutak – ispričala je jedna od učesnica Dijana Stanković.

Prema podacima organizatora, od humanitarnog hodočašća, onlajn uplata i SMS poruka ukupno je prikupljeno 190.000 dinara.

Time su Glogonjci još jednom pokazali da se solidarnost ne iskazuje samo rečima već i konkretnim delima, zajedničkim trudom i spremnošću da se pomogne.

Svi koji žele da nastave da pružaju podršku Aleksandri mogu to da učine slanjem SMS poruke sa sadržajem 2032 na broj 3030.

(Pančevac/J. Filipović)

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