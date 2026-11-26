Mladi takmičari Plivačkog kluba „Olimp“ iz Pančeva osvojili su devet medalja na Otvorenom prvenstvu Vojvodine, koje je održano u Bačkoj Topoli i u Subotici.

Mladi takmičari Plivačkog kluba „Olimp“ iz Pančeva osvojili su devet medalja na Otvorenom prvenstvu Vojvodine, koje je održano 21. novembra u Bačkoj Topoli i 22. novembra u Subotici.

Pančevački klub je do najsjajnijeg odličja stigao u ekipnoj konkurenciji, dok su u pojedinačnim trkama najuspešnije bile Dunja Topal i Irina Alomerović, koje su osvojile po četiri medalje.

Zlatna štafeta mlađih pionirki

Titulu šampionki Vojvodine odbranila je ženska štafeta pančevačkog „Olimpa“ u disciplini 4×50 metara slobodnim stilom, u konkurenciji mlađih pionirki. Zlatnu medalju za Pančevo osvojile su Bojana Marinković, Elena Miković, Lena Kovačević i Marija Ranković.

Dunja Topal dvostruka šampionka



U kategoriji starijih juniorki istakla se Dunja Topal, koja je osvojila dve zlatne i dve srebrne medalje. Ona je postala dvostruka šampionka Vojvodine trijumfima u trkama na 200 metara leđno i 100 metara prsno, dok je druga mesta zauzela u disciplinama 50 metara leđno i 100 metara leđno.

Četiri odličja za Irinu Alomerović

Zapažen nastup imala je i Irina Alomerović, koja se takođe četiri puta popela na pobedničko postolje. U konkurenciji mlađih juniorki osvojila je srebrnu medalju na 200 metara leđno, kao i dve bronzane medalje u trkama na 50 i 100 metara leđnim stilom. Pored toga, Alomerovićeva je u trci na 100 metara leđno osvojila i bronzanu medalju u apsolutnoj konkurenciji.

(Pančevac/S.L)