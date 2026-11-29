Projekat „Prekogranične mreže za monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha“, koji se uz podršku Evropske unije sprovodi u južnom Banatu i rumunskom okrugu Timiš, ulazi u završnu fazu, a preliminarni rezultati pokazuju da se zagađenje vazduha tokom zime beleži i u manjim sredinama, a ne samo u velikim gradovima, prenosi RTV Pančevo.

Ovaj prekogranični projekat realizuje Regionalna razvojna agencija Južni Banat u partnerstvu sa Univerzitetom prirodnih nauka „Kralj Mihaj I Rumunski“ iz Temišvara i Zavodom za javno zdravlje Pančevo, sa ciljem rešavanja zajedničkih ekoloških izazova u pograničnom pojasu.

Nakon nabavke savremene opreme za praćenje kvaliteta vazduha u realnom vremenu, merenja su sprovedena na više lokacija, a prva obrada podataka ukazuje na to da grejna sezona donosi slične probleme u čitavom regionu.

„Mi smo trenutno u završnoj fazi projekta, sprovodimo poslednji kvartal merenja. Trenutno je stanica locirana na teritoriji Vršca i već smo počeli sa obradom pojedinih podataka. Preliminarni rezultati upućuju na činjenično stanje koje smo već znali za Pančevo i Vršac, a to je da zagađenje u zimskom periodu predstavlja problem. Merenja smo radili i u Plandištu i Beloj Crkvi“, navode iz projektnog tima.

Kako ističu, posebno je zanimljivo to što se sa istim izazovom, iako u nešto manjem obimu, suočavaju i manje opštine.

„Ono što je postalo interesantno jeste da i manje sredine u zimskom periodu imaju isti problem, u malo manjoj meri, te da on predstavlja sveopšti problem i da je udeo PM1 čestica u PM10 česticama prilično veliki i iznosi oko 90 odsto. Kada pričamo o PM10 česticama zimi, mi zapravo govorimo o PM1 i PM2,5 česticama“, objašnjavaju realizatori projekta.

Mere za poboljšanje kvaliteta vazduha do kraja godine

Zahvaljujući opremi koju je dobio Zavod za javno zdravlje Pančevo, do kraja godine biće prikupljeni i objedinjeni podaci sa svih šest mernih mesta u Južnobanatskom okrugu, dok će istu analizu uraditi i partneri u Rumuniji.

Na osnovu dobijenih rezultata biće urađena sveobuhvatna procena stanja i predložene konkretne mere za smanjenje zagađenja i poboljšanje kvaliteta vazduha u ovom delu Banata.

(Pančevac/RTV Pančevo)