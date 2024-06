NOLE NA PRAGU NOVOG REKORDA Danas od 16 sati igra protiv Serundola, a ako pobedi, prestići će Federera

Novak Đoković danas od 16 sati igra protiv Franciska Serundola u 4. kolu Rolan Garosa. Ukoliko pobedi, Nole će postati jedini – u obe konkurencije – koji je trijumfovao u 370 mečeva na grend slemovima.

Novak Đoković je na korak od obaranja rekorda u pobedama na grend slemovima.

Najbolji teniser sveta igra od 16 sati protiv Argentinca Franciska Serundola, 27. tenisera sveta, i ukoliko pobedi biće jedini u obe konkurencije koji je stigao do 370 pobeda. To znači da će iza sebe ostaviti Rodžera Federera koji ima 369.

Đoković već odavno ima tu privilegiju da ne mora da igra za bilo koji rekord niti mu je to u središtu pažnje. Ne igra ni za prvo mesto, iako je i dalje prvi teniser sveta. Igra samo za grend slemove.

Za razliku od prve konferencije za medije, na kojoj je Nole delovao pomalo malodušno, na poslednjoj posle trijumfa nad Lorencom Musetijem, videli smo onog Đokovića na kojeg smo navikli.

– Posao gotov? Posao nije gotov! – rekao je Đoković citirajući Kobija Brajanta.

Dosta se promenio govor tela Novakov od prvog dana kada smo ga videli ovde u Parizu, kao i njegova motivacija. Sada je dosta spremniji da grize, a Serundolo je poslednji „slabiji“ protivnik pred četvrtfinale i potencijalni dvoboj sa Kasperom Rudom od kojeg je već ove sezone izgubio u finalu mastersa u Monte Karlu.

Ono što posebno raduje je Đokovićeva fizička sprema. On se nije naigrao u 2024. ali je u Parizu izdržao posleponoćni meč od četiri i po sata protiv Musetija koji je odigrao fenomenalno. Izvukao je Nole i poslednji atom snage, ali za nekoga ko, moramo da budemo pošteni i stavimo ruku na srce, nije trenirao mnogo u poslednje vreme, bio je odličan i dokazao je da može da izdrži duge razmene, dosta trčanja…

Samopouzdanje je, pak, posebna priča. Kada ne pobeđujete onda ne možete da imate ni samopouzdanja, a Nole se nije napobeđivao u ovoj godini. Sada su se stvari promenile, i meč protiv Musetija može da bude izuzetno bitan za nastavak turnira.

Da se sada sve glasnije priča o onom starom Noletu, govore i reči Matsa Vilandera, Eurosportovog komentatora.

– Svaka čast Musetiju, ali to kako je Đoković iz 2:6 došao do 6:3, pa 6:0, to je neverovatno. Taj momak nije ljudsko biće, on postaje životinja na najvećim terenima na svetu. To je idealan primer kako su veliki šampioni spremni da pobede i kada ne idu stvari njima na ruku sve vreme – rekao je Vilander.

Serundolo je na 27. mestu svetske rang liste, sa malim izletom u 20 najboljih, igra veoma agresivno, napada rivala i sigurno se neće uplašiti što ispred sebe ima najboljeg na svetu.

– Ne smem da pravim mnogo neiznuđenih grešaka. Kada neko kao Novak oseti tvoju slabost ili pronađe neku manu, onda to kazni. Ima sve u svojoj igri, može da radi sve sjajno, duge lopte, kratke, drop-šotove. Gledao sam mečeve protiv Ruda u Monte Karlu i protiv Tabila u Rimu, trudili su se da budu agresivni, da napadaju od prvog udarca i pokušaću i ja da uradim isto. Nisam do sada igrao protiv njega, probaću da uradim nešto slično kao Tabilo, da napadam, da mu ne dozvolim da uđe u svoj ritam, ako to uradi, onda postaje nemoguća misija – rekao je Serundolo.

Ako Novak bude na nivou na kojem je bio u petom setu protiv Musetija, nema razloga da brine. Rekord će biti njegov i nastaviće pohod ka 25. grend slem tituli.

Druga je nedelja slema. Posao još nije gotov. Najbolje tek sledi.

(Pančevac/Sportal)

