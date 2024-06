NOLE OTKRIO DA LI ĆE IGRATI PROTIV RUDA? Srbin juče sve zabrinuo izjavom da možda neće nastupiti u četvrtfinalu

Novak Đoković je odigrao još jedan mitski meč, povređen, izranjavan, digao se sa konopaca i pokazao celom svetu ko je teniski GOAT.

Naime, posle velike drame i meča u kojem je odigrano pet setova, Srbin je savladao Franciska Serundola – 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, ali posle meča je ostavio teniski svet u neverici.

Izjavom na konferenciji za medije je ostavio prostor i da se povuče sa Rolan Garosa, oa je nad Parizom ostalo da lebdi pitanje da li će Đoković biti spreman da se suprostavi Norvežaninu Kasperu Rudu u četvrtfinalu.

– Poslednjih nedelja sam imao malo problema sa komforom, ali to nije uticalo na igru, igrao sam i sve je bilo okej do danas. Kasan finiš, nije pomogao spavanju i bioritmu. Osetio sam se dobro ulazeći u meč, odigrao sam dobar prvi set, a u 3. gemu drugog seta sam se okliznuo, to je uticalo na koleno i počeo sam da osećam bol i tražio sam fizija i medicinski tajmaut. Uspelo je da se sredi, ali me je uzdrmalo, dva seta nisam hteo da igram duge poene, nisam se osećao dobro da trčim, nisam znao da li da nastavim, dobio sam lekove i posle tri seta sam tražio još, to je bila maksimalna doza, 35-40 minuta je dejstvo, tada se poboljšalo, osetio sam manje limita u pokretu. Peti set je bio bez bola. Efekti lekova neće dugo trajati, tako da ćemo obaviti testove i skener sutra, sa doktorom posle meča. Ima pozitivnih vesti, ali i briga. Videćemo sutra – istakao je tada Novak Đoković.

Međutim, kasnije se oglasio na svom Instagram nalogu najavljujući duel sa Kasperom Rudom u četvrtfinalu. Ova objava izazvala je niz spekulacija o tome da li je Novak dobio dobre vesti o povredi kolena.

Đoković je praktično najavio da će nastaviti svoj put na Rolan Garosu i nema sumnje da nas očekuje još jedan teniski klasik.

(Pančevac/Novosti)

Novi čudesan PREOKRET Đokovića za četvrtfinale Rolan Garosa

KAD SE ZAINATI, SVE MOŽE! Neverovatan preokret Đokovića u 3. kolu RG! Srbin savladao Musetija u 5 setova!