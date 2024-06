Upaljen alarm za celu Srbiju!

RHMZ se oglasio novim upozorenjem: U narednih pet dana u Srbiji će biti pakleno vruće, stiže nam prvi tropski talas sa temperaturama do čak 35 stepeni Celzijusovih!

U narednih pet dana u Srbiji će biti pakleno vruće, stiže nam prvi tropski talas sa temperaturama do čak 35 stepeni Celzijusovih! U Beogradu se za vikend očekuje i prva tropska noć.

RHMZ je zato upalio žuti meteoalarm i on je na snazi već u petak, kada je prognozirano maksimalnih 33 stepena. Alarm zbog vrućina prvi put je upaljen ovog proleća.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature će se kretati između 30 i 35 stepeni Celzijusa, dok će noći biti nešto prijatnije sa minimalnim temperaturama između 13 i 23 stepena. Ipak, kako će u Beogradu i noću biti preko 20 stepeni, za vikend ćemo u prestonici imati i tropsku noć.

Tokom narednih pet dana, od četvrtka do ponedeljka, maksimalne dnevne temperature u Beogradu će rasti od 30 do 35 stepeni, dok će minimalne temperature varirati od 17 do 23 stepena. Beograđani mogu očekivati pretežno sunčano vreme sa povremenim oblačnim intervalima.

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), nakon višednevnih nestabilnosti koje su pratili pljuskovi, grmljavina, grad i nepogode, u četvrtak se očekuje da bude pretežno sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog smera sa najnižom temperatura od 12 do 18 stepeni i najviše od 28 do 31 stepen.

Danas je upaljeno upozorenje zbog pljuska i grmljavine, sutra je jedan od retkih dana kada nikakvog upozorenja nema, ali u petak se pali novi alarm – ovaj put zbog velikih vrućina!

U petak, 7. juna, temperatura će biti viša, do čak 35 stepeni, koliko je prognozirano za nedelju. Poslednji dan sedmice, tako, biće i najtopliji dan ove nedelje.

Prema meteorološkim merilima, temperature preko 30 stepeni smatraju se tropskim.

(Pančevac/Informer)