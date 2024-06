SEZONA KUPANJA OTVORENA NA TAMIŠU

Nema sumnje da će kupalište ispod mosta na Tamišu i ove nedelje biti prepuno jer meteorolozi za naš grad najavljuju sunčano vreme bez padavina i 31 stepen. Ni prošlog vikenda veliki broj kupača, u potrazi za rashlađenjem, nije čekao da stignu analize kvaliteta vode Tamiša, dok je hladna voda na Beloj steni sprečila brčkanje u većem obimu. Otvaranje bazena čekamo do 20. juna, punjenje kačarevačkog jezera kreće ovih dana, ali sezona od 25. jula. A sudeći po cenama, i jednodnevno „ludovanje” u novom akva-parku u Deliblatskom pesku, koje se otvara u subotu, 15. juna, biće ipak nedostupno za većinu građana.

„Voda je baš bistra.” „Super je.” Tako su Pančevci koji su se u ne takom malom broju u nedelju, 9. juna, na 36 stepeni u hladu, sjatili na „kupalište” na Tamišu komentarisali hlađenje na nekada zvaničnoj Gradskoj plaži. Najviše je bilo dece, uglavnom sa očevima, pa i tinejdžerki i pokoja gospođa, ako ništa drugo – zbog sunčanja. Ali kad glava uzavri, a znoj probije, niko više ne mari za to što već godinama voda u Tamišu, bar onim delom kojim protiče kroz Pančevo, uglavnom nije preporučena za kupanje. Bežeći od vrelog asfalta već početkom juna, neki su uspeli da se domognu i Bele stene. Ali za razliku od Tamiša, svedoče da je dunavska voda kod „špica” još isuviše hladna.

Kreće kontrola voda

Šta će o kvalitetu vode i u Tamišu i na drugim kupalištima koja su Pančevcima dostupna ove godine reći „zdravstvene vlasti”, saznaćemo pošto stignu rezultati prvog ispitivanja uzoraka, koji treba da se pokupe 14. juna. Pančevački Zavod za javno zdravlje, pored Tamiša u Pančevu, kontroliše i kupališta kod Glogonja i Jabuke, zatim vodu Ponjavice kod Omoljice i Banatskog Brestovca, Dunav na Beloj steni – levo i desno od „špica”, kao i kod Ivanova, veštačko jezero u Kačarevu i naravno – Gradski bazen. Takođe, očekuje se da ćemo uskoro saznati i kakva je voda u Vračevgajskom jezeru i glavnom gradskom jezeru u Beloj Crkvi, kao i na Vršačkom jezeru, pošto lokalne samouprave na čijim područjima se nalaze takođe finansiraju njihovu proveru. Prethodnih godina je bila praksa da Kovin plati i analizu vode Šljunkare u Kovinu, iako već duži niz godina nije bila preporučivana za kupače.

A što se tiče mesta na kojima se, s preporukom ili bez nje, ljudi mogu kupati na teritoriji grada Pančeva, kontrole će biti vršene svake druge nedelje. To znači, posle 14. juna, 5. i 19. jula, a zatim 2, 16. i 30. avgusta. Mada mnogi za to ne mare, ali da se zna, kada kažemo da je neka voda „preporučena za kupanje”, to znači da spada u neku od prve tri kategorije – odličnu, dobru ili umerenu. A kupati se ne bi trebalo ako je voda „slaba” ili „loša”, to jest ako se svrsta u treću ili četvrtu kategoriju.

Čista voda zdravlje čuva

Zavod za javno zdravlje Pančevo kontroliše vodu i u privatnim bazenima, ako građani naruče takvu uslugu. Preporuka koja važi i za njih jeste da se redovno održavaju, što znači da je potrebno da se voda i u njima hloriše.

Doktor primarijus Dubravka Nikolovski iz pančevačkog Zavoda takođe preporučuje da se pre ulaska u bazen obavezno koriste dezobarijere, te da je tuširanje obavezno i pre i posle kupanja.

– Ne treba zaboraviti da je potrebno i da se sve površine oko bazena, i ležaljke i druga oprema, redovno peru i održavaju. Očigledno je da nam i ove godine predstoje tropske vrućine, pa je neophodna i zaštita od sunca. U vodi, bez zaštite od sunca, treba boraviti samo u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim časovima, a u vodu ulaziti postepeno. I ne treba zaboraviti da je važno da se u letnjim mesecima uzima lagana hrana i da se pije dosta tečnosti – preporučuje prim. dr Dubravka Nikolovski.

Može i džabe, može i za 100 evra

Ono što se naziva „uređenim kupalištem”, kada je Pančevo u pitanju, godinama su jedino Gradski bazen i kačarevačko jezero. To znači da, pre svega, imaju spasilačku službu.

Gradski bazen će po tradiciji biti spreman da primi kupače najverovatnije od 20, a sigurno od 21. juna, kada se završava školska godina za sve đake, kazao nam je Predrag Stojadinov, direktor JKP-a „Mladost”. Cene karata ove godine nisu menjane: za odrasle 320, za decu 230 dinara, a sigurno se više isplati karnet od deset karata jer odrasli treba da ga plate 2.720, a deca 1.750 dinara.

Kačarevačko jezero je besplatno. Punjenje počinje ovih dana, a „puna sezona”, što obuhvata već pomenute spasioce, startuje 25. jula. Radovi na sanaciji nedostataka koji su uočeni prošle godine počeli su još u martu, kaže Branko Bokun, prvi čovek MZ Kačarevo, a ovaj put u red su morale da se dovedu i pumpe koje dopunjuju vodu u jezeru.

– U saradnji s JKP-om „Vodovod i kanalizacija”, jednu pumpu smo kupili, a dve smo remontovali, tako da će sada sve tri moći da rade punim kapacitetom. Takođe smo ove godine za 260 kvadrata proširili betonsku podlogu u delu gde se kupaju odrasli, jer je iskustvo pokazalo da je za tu namenu potreban veći prostor. Time se dobija i veća čistoća i prozračnost vode. Za decu iza bova ostaje dovoljno prostora koji nije betoniran kako bi ona i dalje mogla da imaju pravi ugođaj ulaska u vodu. I na tom delu i na plaži takođe smo obnovili rizlu i u potpunosti zamenili „sejanac”. Morali smo da zakrpimo i pukotine u betonu do kojih uvek dolazi usled sleganja terena. Bez podrške Grada, pre svega finansijske, sigurno ne bismo uspeli da održavamo ovakav nivo kvaliteta i vode i celokupnog boravka posetilaca – rekao je za „Pančevac” Branko Bokun, predsednik Saveta MZ Kačarevo.

Sportsko-rekreativni centar „Jezero” posetiocima, kojih je sve više i iz Beograda, nudi i pravi užitak u prirodi. U blizini je debela hladovina i prava zelena oaza sa stotinama stabala, što listopadnih, što borova. U zamenu za zakup obližnji ugostiteljski objekat plaća i dva radnika JKP-a „Kačarevo” koji redovno kose okolni travnjak i čiste prilaze i plažu. A kada punjenje jezera bude dovršeno, od 25. jula, od 10 do 19 časova, što je i zvanično vreme rada jezera, na licu mesta biće i spasioci.

– U preostalo vreme svi se kupaju na svoju odgovornost. Pored toga, molimo sve posetioce da u međuvremenu, pošto ćemo vodu postepeno ubacivati u jezero, da i pre zvaničnog početka sezone i angažovanja spasilaca budu odgovorni pošto pretpostavljamo da će mnogi poželeti da se osveže kada voda dostigne i nivo od metar ili metar i po visine – upozorava Bokun.

Do Kačareva se inače može stići i za 180 dinara lokalnim prevozom, mada je šteta što „Pantransport” i dalje ne koristi stajalište koje je podignuto pored samog jezera, te će od najbliže stanice noge morati da se pruže u dužini od oko 300 metara.

Mnogo skuplji i duži put ipak će biti do Devojačkog bunara, gde 15. juna treba da se otvori akva-park „Sand City”. I nema sumnje da će mnogi poželeti brčkanje i ludovanje po tamošnjim toboganima i ostalim vodenim igračkama, za koje cena celodnevnog boravka za odrasle iznosi 1.500, a za decu 1.000 dinara. I naravno kao i kod „sabraće” – drugih akva-parkova – nema unošenja hrane, pa čak ni flaširane vode. Uz okrepljenje neophodno za boravak na suncu i u vodi celog dana, treba dodati i prevoz, pa Pančevci ovih dana zbrajaju trošak – za četvoročlanu porodicu za jedan dan potrebno je oko 100 evra. Ni jednodevni odlazak do belocrkvanskih jezera nije tako jeftin – samo povratna karta iznosi oko 1.500 dinara. Jeftinije je ipak stići do Bele stene, jer se nekoliko čamdžija koji putnike namernike prevoze preko Dunava ujedinilo, pa i oni prodaju povratnu kartu za 300 dinara. Reda vožnje nema, nego se plovi kada se čamac popuni.

Po svemu sudeći, najjeftiniji je Tamiš. Kupači čekaju još da tuševi prorade, mada, nažalost, spasilaca sigurno neće biti, jer obala ispod mosta zbog mnogo razloga ne može biti proglašena kupalištem. Zato, pamet u glavu, pazimo na sebe i druge.

(Pančevac/N. Simendić)

