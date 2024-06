BRAVO! Kajakašica Milica Novaković osvojila bronzu

Srpska kajakašica Milica Novaković osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Segedinu.

Ona je u olimpijskoj disciplini K1 500 metara zauzela treću poziciju u finalu i tako osvojila prvu medalju za Srbiju na kontinentalnom takmičenju koje se završava sutra.

Zlatnu medalju osvojila je Tamara Čipes iz Mađarske, dok je srebrno odličje pripalo Emi Jorgensen iz Danske.

Podsetimo, Milica Novaković će učestvovatni na Olimpijskim igrama. Biće to njen treći nastup na najvećoj planetarnoj smotri. One se održavaju od 26. jula do 11. avgusta u Parizu.

(Pančevac/Novosti)

