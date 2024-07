UZNEMIRUJUĆE: Snažno nevreme stiglo u Srbiju! Beograd i Pančevo pod udarom

Snažno nevreme koje je danas pogodilo Hrvatsku, stiglo je i u Srbiju. Promenljivo vreme praćeno pljuskovima i olujnim vetrom pogodilo je prvo Bačku Palanku, Batrovce, Rumu i Novi Sad, a sada je stiglo i u Beograd. Kako se vidi na snimcima, jak olujni vetar je već počeo da duva, dok munje paraju nebo nad prestonicom. Čuje se i grmljavina.

Veoma jak konvektivni sistem koji se trenutno nalazi na granici između Hrvatske i Srbije, u zapadnoj struji premešta se, kao sto smo već najavili, u Bačku i Srem. Očekuju se obilne padavina, grmljavina i jak grad, kao i olujnim vetar u zoni najjačih pljuskova. Tendencija je daljeg premeštanja na istok, ka Banatu i severnim delovima Beograda – ranije su najavili meteorolozi u upozorenju RHMZ-a. Snažno nevreme stiglo u Srbiju i upaljeni su svi meteoalarmi.

Prema najavama meteorologa već od sutra nas čeka pravi vremenski preokret. Na području Srbije pašće mnogo kiše, a u pojedinim delovima zemlje očekuje se i do 80 mm kiše. Prema najavi meteorologa Ivana Ristića, sudar vrele Afrike i svežeg Atlantika može razviti nepogode, pa je neophodno pratiti sva upozorenja RHMZ-a. Uticaj hladnog fronta sa severozapada usloviće naoblačenje, koje će doneti pljuskove i kišu praćene grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom. Hladni talas trajaće od utorka 2. jula, pa sve do petka, 5. jula. Najviša temperatura ići će od 23 stepena Celzijusovih do 28 stepeni, biće nestabilno sa dosta kiše – najavljuje meteorolog Ivan Ristić.

